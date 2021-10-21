Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından maaş zammı belli olacak. Enflasyon için geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Eğer tahminler doğru çıkarasa emekliye 634 TL zam yapılacak. Uzman isimlerin enflasyon değerlendirmeleri bu süreçte yakından takip ediliyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 emekli maaş zammı için son gelişmeler...