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Haberler Galeri Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranında. 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından maaş zammı belli olacak. Enflasyon için geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Eğer tahminler doğru çıkarasa emekliye 634 TL zam yapılacak. Uzman isimlerin enflasyon değerlendirmeleri bu süreçte yakından takip ediliyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 emekli maaş zammı için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.10.2021 18:30
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Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Emekliye 634 TL zam yolda. SSK ve Bağ-Kur'lu emekli keyfi arşa çıkacak. 2022 TÜFE ile enflasyon zammı için tahminler belli olmaya başladı. Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaş zam oranı ortaya çıkacak. Emeklinin alacağı zam oranını belirleyen 3 ana parametre bulunmaktadır. Uzman isimler enflasyon beklentilerini paylaşıyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından kesin zam oranı duyurulacak. İşte, 2022 emekli maaşı zam oranı beklentisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı için ipuçları da geliyor.

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Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

3 VERİ DAHA VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

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Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

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Emekliye 634 TL zam yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli keyfi arşa çıkacak! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

EN ÇOK 8 BİN 126 TL

Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.