21 Ekim 2021, Perşembe
Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...
Milyonlarca emekli yıl içinde ikramiye ve promosyon ödemeleri ile ek gelir imkanı yakalıyor. Bu süreçte bankalar promosyon fırsatlarını ardı ardına duyuruyor. Emekli maaşını istediği bankadan 3 yıl alma sözü veren emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ödemeler maaş tutarlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bankalar ön koşul aramazken, bazıları ise otomatik ödeme talimatı şartı istiyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Denizbank promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 19:02
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