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Haberler Galeri Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

Milyonlarca emekli yıl içinde ikramiye ve promosyon ödemeleri ile ek gelir imkanı yakalıyor. Bu süreçte bankalar promosyon fırsatlarını ardı ardına duyuruyor. Emekli maaşını istediği bankadan 3 yıl alma sözü veren emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ödemeler maaş tutarlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı bankalar ön koşul aramazken, bazıları ise otomatik ödeme talimatı şartı istiyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Denizbank promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 19:02
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Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat. Şubeye gitmeye gerek yok. Anında hesabınıza 1000 TL yatacak. Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile ek gelir imkanı sağlıyor. Bankalar bu süreçte adete promosyon yarışına giriyor. Emekli maaşını 3 yıllık taahhüt karşılığında istedikleri bankadan alacak emekliler, promosyon ödemelerini cebine koyabilecek. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, banka aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere ödeme yapılıyor. Bankaların güncel ödeme tutarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON

Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL'nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…

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Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

ING BANK

Maaşa göre 675,850, 1000 TL promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 500 TL ilave promosyon veriyor.

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon veriyor.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

TEB

8 Ekim itibarıyla yeni emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatlarıyla birlikte maaşlarına göre 1200, 1500, 1800 TL ödeniyor.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara fırsat! Şubeye gitmeye gerek yok! Anında hesabınıza 1000 TL yatacak...

YAPI KREDİ BANKASI

Maaşa göre 1200, 1500, 1750 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri kişi başına 250 TL veriliyor.