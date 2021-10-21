Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

21 Ekim faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların güncel kredi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisine başvururken, araç almak isteyenler taşıt kredisi çekiyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisinden faydalanıyor. Merkez Bankası açıkladığı kararla yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürdü. Bu nedenle kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyordu. İşte, bankaların müşterilerine sunduğu ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!