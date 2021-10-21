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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…
21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Tüm bankaların faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. İşte; tüm bankaların 21 Ekim güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:44Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 15:43