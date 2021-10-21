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Haberler Galeri Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Tüm bankaların faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. İşte; tüm bankaların 21 Ekim güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 15:43
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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

21 Ekim faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların güncel kredi faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisine başvururken, araç almak isteyenler taşıt kredisi çekiyor. Ev sahibi olmak isteyenler de konut kredisinden faydalanıyor. Merkez Bankası açıkladığı kararla yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürdü. Bu nedenle kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyordu. İşte, bankaların müşterilerine sunduğu ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: %1.59

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1, 61

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

HALKBANK

İhtiyaç Kredileri: 1,63

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,74
Taşıt kredisi: 1.62
Konut kredisi: 1.48'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)