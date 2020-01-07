Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılması gündemde. Emeklilere 2018 yılının Ramazan Bayramı itibarıyla her bayram öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi bin TL ikramiye alan emeklilerin eline yılda 2 bin TL gibi ek bir ödeme geçiyordu. Emekliler uygulamadan oldukça memnun. Ancak, maaş zamlarında enflasyondan etkilenmeyen emekliler, bayram ikramiyelerinde de aynı uygulamayı istiyor. Emekli bayram ikramiyesine enflasyon oranınca zam yapılmasını talep ediyorlar. Emeklilerin talepleri inceleniyor, değerlendirmeler yapılıyor. Emekli bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez bin TL şeklinde ödendi. Emekliler toplamda 4 bin TL aldı. Eğer düzenleme hayata geçerse emekli bayram ikramiyesine yeniden değerleme oranınca artış yapılırsa, 225 TL zam gelecek. 2 bayramda 450 TL artış ile 2 bin 450 TL ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesini kimler alabilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





