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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılması gündemde. Emeklilere 2018 yılının Ramazan Bayramı itibarıyla her bayram öncesi ikramiye ödenmeye başlandı. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi bin TL ikramiye alan emeklilerin eline yılda 2 bin TL gibi ek bir ödeme geçiyordu. Emekliler uygulamadan oldukça memnun. Ancak, maaş zamlarında enflasyondan etkilenmeyen emekliler, bayram ikramiyelerinde de aynı uygulamayı istiyor. Emekli bayram ikramiyesine enflasyon oranınca zam yapılmasını talep ediyorlar. Emeklilerin talepleri inceleniyor, değerlendirmeler yapılıyor. Emekli bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez bin TL şeklinde ödendi. Emekliler toplamda 4 bin TL aldı. Eğer düzenleme hayata geçerse emekli bayram ikramiyesine yeniden değerleme oranınca artış yapılırsa, 225 TL zam gelecek. 2 bayramda 450 TL artış ile 2 bin 450 TL ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyesini kimler alabilecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 10:08
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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye müjde! Emekliler maaşlarına yapılacak zammı merakla araştırırken, ek ödemeleri ve promosyonları da inceliyor. Emeklilere 2020 yılında güzel haberler art arda geliyor. Emekli bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana 4 kez verildi. Her bayram öncesi bin TL ikramiye alan emekliler toplamda 4 bin TL ikramiyeyi cebine koydu. Devletin kasasından her bayram ödemesi için 11 milyar TL'ye yakın para çıkarken, emekliler bu yıl verilecek ikramiyelere zam istiyor. Zammın enflasyon oranında olmasını isteyen emeklilerin isteği değerlendiriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin zamlanması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...

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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİLERE 4 BİN TL EK ÖDEME YAPILDI

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE YANITI - VİDEO

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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; 11.84'lük tahmine göre ikramiye bin 116 liraya yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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Emekliye 450 TL zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.