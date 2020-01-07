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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

Migros ve Macro Center mağazalarına farklı pozisyonlarda personel alınacağı duyuruldu. Birçok il ve ilçede şubeleri bulunan marketler zincirine 700 personel alınacak. Her personel alımı için ayrı şartlar aranıyor. Marketler zincirinde görev almak isteyen binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları araştırıyor. Peki, Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler? Sizler için personel alım şartlarını derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 11:15
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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

Migros ve Macro Center mağazaları personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlar yayımlanarak personel alımının hangi pozisyonlarda yapılacağı ve istenen nitelikler belirtildi. 700 personelden biri olmak isteyen binlerce kişi başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

MİGROS 700 PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?

Migros Marketlerinden yapılan açıklamaya göre 20 farklı görevde çalıştırılmak üzere personel alınacak. Açıklamada yer alan personel pozisyonları şöyle:

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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

- Fırın Elemanı
- Kasiyer
- Tezgahtar
- Manav
- Kasap
- Sezonluk kasıyer
- Sezonluk tezgahtar
- Taze Gıda personeli
- Mağaza Personeli

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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

FIRIN ELEMANI İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter, ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,

Sıcak Satış Fırın Elemanı arayışımız mevcuttur.

İşTanımı
Hazır ürünleri fırında tarifine uygun şekilde pişirmek,
Ürünlerin reyonlarda standartlara göre olmasını sağlamak,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.

Genel Nitelikler
Tercihen lise öğrencisi/mezunu,
İletişimi güçlü,
Tercihen konusunda deneyimli,
Müşteri ilişkilerinde kendine güvenen,

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Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

KASİYER ALIMI

Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,

Full Time/ Part Time Kasiyer olarak görev yapacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı:
Mağaza kasalarıyla ilgili tüm işlemleri yerine getirmek,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.

Genel Nitelikler:
En az lise öğrencisi/mezunu,
Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,