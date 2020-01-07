Migros 700 personel alacak! Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler?

Migros ve Macro Center mağazalarına farklı pozisyonlarda personel alınacağı duyuruldu. Birçok il ve ilçede şubeleri bulunan marketler zincirine 700 personel alınacak. Her personel alımı için ayrı şartlar aranıyor. Marketler zincirinde görev almak isteyen binlerce kişi başvuruların nasıl yapılacağını ve şartları araştırıyor. Peki, Migros ve Macro Center personel alımı başvuru şartları neler? Sizler için personel alım şartlarını derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





