Altın fiyatları düşüşe geçti! 7 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni yılın ilk gününden itibaren ilk kez düşüşe geçti. ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgedeki tansiyon artmış, altın fiyatları da küresel risk ile birlikte yükselmişti. Altın dün 303 TL gram fiyatına ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Ons altın ise 1580 dolar bandına kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. Ons altın güne 1559 dolar bandında başlarken, spot altın gram fiyatı 300 TL'nin altına çekildi. Binlerce kişi altın fiyatlarındaki seyri merak ediyor. Peki, 7 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





