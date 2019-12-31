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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?
Emekliye müjde üstüne müjde! 2020 yılında yapılması planlanan düzenleme ile emekliye yeni haklar ve zamlar geliyor. Emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanacak. Hastaya ve yaşlıya farklı zam yapılacak. Emekli maaşları ek olarak 368 TL'ye kadar artacak. Sizler için 2020 yılı emeklilik düzenlemesinin detaylarını derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...
EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE YANIT - VİDEO
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:17
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