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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

Emekliye müjde üstüne müjde! 2020 yılında yapılması planlanan düzenleme ile emekliye yeni haklar ve zamlar geliyor. Emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanacak. Hastaya ve yaşlıya farklı zam yapılacak. Emekli maaşları ek olarak 368 TL'ye kadar artacak. Sizler için 2020 yılı emeklilik düzenlemesinin detaylarını derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi...

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Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:17
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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

Ülkemizde 12.5 milyon kişi devletten emekli ücreti, ölüm aylığı gibi başlıklar altında maaş alıyor. Yeni yılda SSK'dan emekli olanları sevindirecek dört konuda yeni düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Emekliler 2020 yılında yapılması planlanan değişikliklerle büyük fırsatlar elde edecek. Sizler için 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili tüm detayları derledik. İşte 2020 emeklilik düzenlemesi ile ilgili ipuçları...

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE YANIT - VİDEO

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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

PRİM EKSİĞİ OLANA DA EMEKLİLİK

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE YANIT - VİDEO

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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

MAAŞLARA YAŞ AYARI

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor.

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ! KİM NE KADAR ZAM ALACAK? İŞTE YANIT - VİDEO

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Emekliye 2020 düzenlemesi! Maaşlara ek zam geliyor! 2020 emeklilik düzenlemesi nasıl olacak?

Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.