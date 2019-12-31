Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi dudak uçuklatan cinsten. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen dev ikramiye tam 80 milyon TL. İkramiye tam bilete isabet ederse bir kişi bu ödlün sahibi olacak ve hayatı değişecek. İkramiye yarım bilete isabet ederse 2, çeyrek bilete isabet ederse 4'e bölünecek. Yarım biletlere isabet eden ikramiyeler 40'ar milyon TL, çeyrek bilete isabet ederse 20'şer milyon TL olarak pay edilecek. Çekiliş gün boyu yapılacak ve biletlere isabet eden ödüller belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango 2020 kazanan numaralar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bilet nasıl sorgulanacak? Yılbaşı biletine kaç lira çıktığı nasıl öğrenilecek? MPİ amorti rakamları ne zaman belli olacak? MPİ yılbaşı çekilişi amorti ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:03Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:07
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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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12
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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12
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?