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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi dudak uçuklatan cinsten. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen dev ikramiye tam 80 milyon TL. İkramiye tam bilete isabet ederse bir kişi bu ödlün sahibi olacak ve hayatı değişecek. İkramiye yarım bilete isabet ederse 2, çeyrek bilete isabet ederse 4'e bölünecek. Yarım biletlere isabet eden ikramiyeler 40'ar milyon TL, çeyrek bilete isabet ederse 20'şer milyon TL olarak pay edilecek. Çekiliş gün boyu yapılacak ve biletlere isabet eden ödüller belli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango 2020 kazanan numaralar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bilet nasıl sorgulanacak? Yılbaşı biletine kaç lira çıktığı nasıl öğrenilecek? MPİ amorti rakamları ne zaman belli olacak? MPİ yılbaşı çekilişi amorti ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:07
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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün yapılacak ve ikramiye vuran kişilerin hayatları değişecek. Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi gerçekleştiriliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için dev ikramiye belirleniyor. İkramiye bu yıl 80 milyon TL gibi dudak uçuklatan bir seviyeye çıktı. Paranın büyüklüğü bir odayı dolduruyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucunda büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 80 milyon TL bir kişinin olacak. 2019'da büyük ikramiye tam bilete isabet etmiş, biletin sahibi biletini kaybettiği için ikramiyeyi henüz almamıştı. Bugün ikramiyeyi almazsa 70 milyon TL'lik hak silinecek. 80 milyon TL'lik dev ikramiyenin çekilişi en son olarak yapılacak. Çekilişler gün boyu sürecek ve vatandaşlar anbean biletleri kontrol edecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango 2020 kazanan numaralar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bilet nasıl sorgulanacak? Yılbaşı biletine kaç lira çıktığı nasıl öğrenilecek? MPİ amorti rakamları ne zaman belli olacak? MPİ yılbaşı çekilişi amorti ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı için çeyrek, yarım ve tam olmak üzere 436 milyon TL ödül dağıtacak. Bu yıl en ucuz bilet olan çeyrek 20 TL, yarım bilet 40, tam bilet ise 80 TL'den satılıyor. Bugün öğleden sonra bilet satılmayacak.

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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi yalnızca dev ikramiye için yapılmıyor. 2020 öncesi biletlere vuran büyük küçük ikramiyelerin tamamı ayrı çekilişlerle belli oluyor. Bugün yapılacak olan 2020 MPİ yılbaşı çekilişinin ilki saat 15.00'te yapılacak. Milli Piyango çekilişi artarak büyük ikramiye çekilişine doğru ilerleyecek. İkramiye vuran biletleri ahaber.com.tr'deki MPİ bilet sorgulama ekranından takip edebilirsiniz. Galerimizdeki linke tıklamanız bileti sorgulamak için yeterli olacak.

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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

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Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?
Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak.