Yeni yılda 80 milyon TL! Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün yapılacak ve ikramiye vuran kişilerin hayatları değişecek. Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi gerçekleştiriliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için dev ikramiye belirleniyor. İkramiye bu yıl 80 milyon TL gibi dudak uçuklatan bir seviyeye çıktı. Paranın büyüklüğü bir odayı dolduruyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucunda büyük ikramiye tam bilete isabet ederse 80 milyon TL bir kişinin olacak. 2019'da büyük ikramiye tam bilete isabet etmiş, biletin sahibi biletini kaybettiği için ikramiyeyi henüz almamıştı. Bugün ikramiyeyi almazsa 70 milyon TL'lik hak silinecek. 80 milyon TL'lik dev ikramiyenin çekilişi en son olarak yapılacak. Çekilişler gün boyu sürecek ve vatandaşlar anbean biletleri kontrol edecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi ne zaman yapılacak? Milli Piyango 2020 kazanan numaralar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango'da büyük ikramiye çıkan bilet nasıl sorgulanacak? Yılbaşı biletine kaç lira çıktığı nasıl öğrenilecek? MPİ amorti rakamları ne zaman belli olacak? MPİ yılbaşı çekilişi amorti ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve tüm detaylar...