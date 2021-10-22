Emeklinin yüzünde güller açacak! Yeni yılda 634 TL zam yolda! 2022 TÜFE ile enflasyon zammı...

Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından maaş zammı belli olacak. Enflasyon için geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE'ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Eğer tahminler doğru çıkarasa emekliye 634 TL zam yapılacak. Uzman isimlerin enflasyon değerlendirmeleri bu süreçte yakından takip ediliyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 2022 emekli maaş zammı için son gelişmeler...