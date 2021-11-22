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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL'den 8.489 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

Bakanlık tarafından harekete geçildi. Nakit destek ödemesi sağlanacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Destek miktarı 5 bin 500 liradan başlıyor. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi. Resmi açıklamanın ardından öğrenciler gelecek ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:31
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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

Resmi duyuru geldi. 5.500 TL'den 8.489 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Başvuru için aranan şartları merak ediliyor. Bakanlık tarafından harekete geçildi ve karar Resmi Gazete'de duyuruldu. Ödenecek tutarlar belli oldu. Destek miktarı 5 bin 500 liradan başlıyor. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi. Konunun duyurusunun Resmi Gazate'de yayımlanmasının ardından başvuru şartları merak ediliyor. İşte, başvuru için aranan şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

Tebliğle, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ve bunlara ilişkin hususlar düzenlendi.

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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

OSB'LER DIŞINDAKİ OKULLAR İÇİN BELİRLENEN TUTARLAR

Buna göre, organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları şöyle belirlendi:

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Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

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