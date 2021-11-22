Resmi duyuru geldi! 5.500 TL’den 8.489 TL’ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 6 bin 585 lira, denizcilikte 7 bin 186 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 7 bin 186 lira, gıda teknolojisinde 6 bin 739,2 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 5 bin 984, inşaat teknolojisinde 6 bin 585 lira, kimya teknolojisinde 7 bin 63 lira, makine teknolojisinde 7 bin 549,2 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 7 bin 210 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 7 bin 775, radyo-televizyonda 6 bin 674 lira, tarımda 7 bin 775 lira, tasarım teknolojilerinde 5 bin 108,40 lira, uçak bakım alanında 6 bin 585 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 8 bin 20 lira."