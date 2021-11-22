22 Kasım 2021, Pazartesi
Resmi duyuru geldi! 5.500 TL'den 8.489 TL'ye kadar ödeme yapılacak! Başvuru için aranan şartlar...
Bakanlık tarafından harekete geçildi. Nakit destek ödemesi sağlanacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Destek miktarı 5 bin 500 liradan başlıyor. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları belirlendi. Resmi açıklamanın ardından öğrenciler gelecek ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, son detaylar...
Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:31
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