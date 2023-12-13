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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor. Peki EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:52
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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

İŞTE ERKEN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ

Peki EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT'den faydalanamayanlar nasıl erken emekli olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

Burada askerlik en önemli mevzulardan birisi.

Eğer işe giriş tarihiniz askerlikten sonra ise askerlik süresi kadar borçlandığınızda işe giriş tarihinizi geriye çekebiliyorsunuz hem de günden faydalanabiliyorsunuz.

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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

2001 Şubat öncesinde böyle bir durumu olanlar orada geriye çekmeyi yaparak askerlikten de borçlanarak EYT'ye girenler çok oldu.

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Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

Kısmi emeklilik var. 15 yıl 3.600 gün 99 öncesinde kadınlarda 58, erkeklerde 60. Burada da bir yaş düşümü beklenmişti. EYT'ye eşitlenmesi şeklinde ama o düzenleme yapılmadı. Şu anki haliyle bu şekilde.