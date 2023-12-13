Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? EYT’yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Staj ve çıraklıkta başlangıcına dikkat

Kısmi emeklilik var. 15 yıl 3.600 gün 99 öncesinde kadınlarda 58, erkeklerde 60. Burada da bir yaş düşümü beklenmişti. EYT'ye eşitlenmesi şeklinde ama o düzenleme yapılmadı. Şu anki haliyle bu şekilde.