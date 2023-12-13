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Haberler Galeri TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2023 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2023 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla'da hayata geçireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projeleri kamuoyuna duyurdu. Konut belirleme kurası, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu çekilişle birlikte hak sahipleri konutlarına bir adım daha yaklaşacak. İşte TOKİ youtube canlı konut belirleme kura ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:56
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TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 14-15 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'un Tuzla bölgesinde düzenleyeceği büyük ölçekli konut kampanyasıyla gözleri üzerine çekiyor. Bu özel kampanya kapsamında, toplamda 3.142 adet konutun inşa edilmesi planlanıyor. Peki TOKİ Tuzla projesi kapsamında Maltepe ilçesi konut belirleme kurazı saat kaçta başlayacak? İşte tüm detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 14-15 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

100.000 Sosyal Konut Kampanyası, İstanbul Tuzla 5750 Konut Projesi kapsamında İstanbul İli, Maltepe İlçesinde bulunan 6 adet projede toplam 3.142 adet konut için gerçekleştirilecek

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TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 14-15 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

KONUT BELİRLEME KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ

2+1 Konut Belirleme Kurası 13 Aralık 2023 Çarşamba, Saat 10:00'da

3+1 Konut Belirleme Kurası 14 Aralık 2023 Perşembe, Saat 10:00'da

YouTube hesabından canlı yayın ile yapılacak.

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TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 14-15 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

TUZLA 2+1 3142 KONUT BELİRLEME KURASI CANLI İZLE

Bugün saat 10.00'da başlayacak olan kuranın canlı ekranı saatinde haberimize eklenecektir.

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TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 14-15 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından Sözleşme İmzalama Programında belirtilen etaplar karşısında yazan T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 25 Aralık 2023 – 02 Şubat 2024 tarihleri arasında imzalanacak.