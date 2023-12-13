TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2023 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Tuzla'da hayata geçireceği 100.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projeleri kamuoyuna duyurdu. Konut belirleme kurası, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu çekilişle birlikte hak sahipleri konutlarına bir adım daha yaklaşacak. İşte TOKİ youtube canlı konut belirleme kura ekranı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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