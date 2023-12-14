2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

"Torba Yasa çıktı mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2. Torba Yasada çalışmalar sürüyor. Yasa tasarısının ilk iki bölümünde yer alan 80 madeden 42'si, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Şimdi ise gözler, taşerona kadro, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, 3500 ek gösterge gibi başlıkların yer alması beklenen diğer maddelerde! İşte 2. Torba Yasa son dakika açıklamaları...