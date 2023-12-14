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Haberler Galeri 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

"Torba Yasa çıktı mı son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2. Torba Yasada çalışmalar sürüyor. Yasa tasarısının ilk iki bölümünde yer alan 80 madeden 42'si, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildi. Şimdi ise gözler, taşerona kadro, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, 3500 ek gösterge gibi başlıkların yer alması beklenen diğer maddelerde! İşte 2. Torba Yasa son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:47
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2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

Yeni Torba Yasada maddeler tek tek netleşiyor! 80 maddelik Torba Yasası'nda ilk adım atıldı. Ekonomik düzenlemeleri ve sosyal haklara yönelik getirilen önlemleri içeren yasa tasarısının ilk 42 maddesi, komisyon tarafından onaylandı. Peki, 2. Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

2. TORBA YASADA SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım günü TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Ekonomik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde kabul edildi.

Yapılacak görüşmelerin ardından Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

2. TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİ SON DURUM!

Fahiş Fiyatla Mücadele:

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmelere verilecek cezalar 10 kat artırılacak.

Çeklerde Vade Öncesi İbraz Yasağı:

İleri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

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2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

Emeklilere Tek Seferlik Ödeme:

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi, komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenecek.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Düzenlemesi:

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair düzenlemeler, izin belgesi alınmasını ve belirli kurallara tabi olmayı içeriyor. İzin belgesi sahiplerine özel kurallar getirilmiş durumda.

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2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...

Bağ-Kur Prim Eşitlemesi:

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi yapılacak, bu sayede esnafın 5 yıl daha erken emekli olabilmesi sağlanacak.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi:

15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek göstergeden faydalanabilmesi öngörülüyor.

Taşeron İşçilere Kadro Düzenlemesi:

Yaklaşık 500 bin taşeron işçiyi ilgilendiren bir düzenleme yapılacak, kamuda taşeron olarak çalışanlar kadroya alınacak.