Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...

EYT düzenlemesiyle emekli olmak için yeterli primi olmayanlar bunu çalışarak tamamlayabilecekleri gibi 3 formülle daha tamamlama yoluna gidebilirler. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi ile emeklilik imkanından yararlanacak. Eksik prim günü olanlar ise tamamlama telaşına düştü. Peki, EYT için ne kadar prim gerekiyor? Ne kadar ödeme yapılacak? Kısmi emeklilik imkanı var mı? İşte, düzenleme için son gelişmeler!