HaberlerGaleriEmeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...
Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından emeklilik için detaylar merak ediliyor. Prim ve gün sayısını tamamlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını sürdürürken, eksikleri olanlar tamamlamak için yapılması gerekenleri merak ediyor. Yeterli prim günü olmayanlar çalışarak tamamlayabilecekleri gibi 3 formülle daha eksiklerini tamamlayabilirler. Hal böyle olunca," Primler nasıl tamamlanacak? Kısmi emeklilikte değişiklik var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, kısmi emeklilik için son dakika gelişmeler!