Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde önemli değişikliklerin gündemde olduğu bir döneme giriliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, emeklilik sisteminin ele alınması ve üzerinde önemli reformların görüşülmesi bekleniyor. Bu reformlar arasında öne çıkanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi, kadınlar için devlet destekli ödemelerle yaş şartının yeniden düzenlenmesi ve çifte emekli maaşı alacak olanların sayısının artırılması gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu düzenlemelerin yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi etkilemesi ve prim tablolarının yeniden şekillenmesi, Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor.