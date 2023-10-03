03 Ekim 2023, Salı
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın
Emeklilik sistemi açısından önemli bir döneme işaret eden gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen 2. torba yasada Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi önemli adımların yanı sıra emeklilik sistemi için önemli reform düzenlemeleri de yer alması bekleniyor. Emeklilik reformu, emeklilik yaşamını ve sistemini iyileştirmeyi amaçlayan önemli değişiklikleri içeriyor. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 14:40
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