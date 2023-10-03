03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Emeklilik sistemi açısından önemli bir döneme işaret eden gelişmeler yaşanıyor. Gündeme gelen 2. torba yasada Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi önemli adımların yanı sıra emeklilik sistemi için önemli reform düzenlemeleri de yer alması bekleniyor. Emeklilik reformu, emeklilik yaşamını ve sistemini iyileştirmeyi amaçlayan önemli değişiklikleri içeriyor. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 14:40
  • 1
  • 8
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde önemli değişikliklerin gündemde olduğu bir döneme giriliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte, emeklilik sisteminin ele alınması ve üzerinde önemli reformların görüşülmesi bekleniyor. Bu reformlar arasında öne çıkanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi, kadınlar için devlet destekli ödemelerle yaş şartının yeniden düzenlenmesi ve çifte emekli maaşı alacak olanların sayısının artırılması gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu düzenlemelerin yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi etkilemesi ve prim tablolarının yeniden şekillenmesi, Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

İLK DÜZENLEME: BAĞ-KUR PRİM EŞİTLENMESİ

Emeklilik reformunun ilk aşamalarından biri, Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendirecek. Bağ-Kur'lular için emeklilik süreçlerinde yapılacak değişiklikler ve avantajlar bu kesimin geleceğini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

📌EMEKLİYE ARA ZAM VE İKRAMİYE GELECEK Mİ? SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYIN!

  • 3
  • 8
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Emeklilik reformu kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu reformun ilk aşamalarından biri olarak Bağ-Kur'luların emeklilik prim şartını düşürme çalışmalara devam ediyor.

  • 4
  • 8
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

Bu reform kapsamında küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik prim şartı gözden geçiriliyor. Mevcut sistemde 9.000 prim günü şartı bulunan Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme ile bu şart 7.200 güne çekiliyor.

  • 5
  • 8
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı! 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın

EV HANIMLARI VE ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'nin emeklilik sistemi önemli bir dönüşüm yaşıyor. Emeklilik reformu kapsamında hayata geçirilecek olan ikinci yenilik, ev kadınları ve anneleri yakından ilgilendiriyor. Bu reform, ev kadınlarına ve annelere erken emeklilik ve prim desteği sunmayı hedefliyor.