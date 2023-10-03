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Haberler Galeri ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon alımı ile ilgili detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu program kapsamında, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere 9.500 TL altında vergisiz telefon alımı imkanı sunulacak. İşte vergisiz telefon modelleri ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 20:55
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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! ÖTV’siz Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

"Öğrenciye vergisiz telefon nasıl alınır ?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nda önemli bir müjdeyi kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, vergisiz telefon ve bilgisayarlar ilgili detaylı açıklama yaptı. İşte, 9.500 TL altı bilgisayar modelleri ve fiyatları...

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! ÖTV’siz Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

9 BİN 500 TL VE ALTI TELEFON MARKALARI, MODELLERİ VE FİYATLARI

REALME

- Realme 10 128 GB: 9.499 TL

- Realme 6 Pro: 8.999 TL

- Realme XT 128 GB: 8.999 TL

- Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

- Realme C55 128 GB: 7.999 TL

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! ÖTV’siz Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

POCO

- M3 Pro 5G: 8.999 TL

- M3 128 GB: 8.455 TL

ONEPLUS

- Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

INFİNİX

- Infinix Note 12: 7.149 TL

- Infinix Note 30: 8.079 TL

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! ÖTV’siz Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

SAMSUNG

- Galaxy A30: 7.900 TL

- Galaxy A31: 9.499 TL

- Galaxy A32: 9.399 TL

- Galaxy M33 5G: 9.000 TL

- Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

- Galaxy M22: 8.684 TL

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! ÖTV’siz Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

- Galaxy A21s: 8.499 TL

- Galaxy A22: 8.588 TL

- Galaxy M14 5G: 8.526 TL

- Galaxy A24: 8.299 TL

- Galaxy A12: 7.719 TL

- Galaxy M23 5G: 7.719 TL