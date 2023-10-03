ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON SATIŞI SON DAKİKA! (ÖTV'siz) Vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır? 9500 TL altı telefon modellerinin fiyat listesi...

Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon alımı ile ilgili detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bu program kapsamında, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere 9.500 TL altında vergisiz telefon alımı imkanı sunulacak. İşte vergisiz telefon modelleri ve fiyat listesi...