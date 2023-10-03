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Haberler Galeri Emekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

Emekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 2 aylık enflasyon farkı ile zam oranı, kümülatif olarak %19,5 olarak belirlendi. Şimdi gözler, bugün açıklanacak olan 3. veriye çevrildi. İşte 2024 Ocak ayı kök maaş zammına ilişkin tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 07:14 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 07:16
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Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

Memur ve emeklinin maaş zammına dair son dakika gelişmeleri hala gündemi etkilemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artışın yaklaşık olarak %50'ye yaklaşacağını" ifade etti. Bu açıklama, "2024 Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Emekli zammı yüzde kaç olacak?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte emekli ve memur maaş artışına ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

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Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

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Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

EMEKLİYE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan Meclis çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Emeklilere zam" sorusuna ilişkin "Vedat bey gerekeni söyledi" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusuna ise "İnşallah" yanıtını verdi..

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Emekliye, Memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte detaylar;

"Emeklilere hem temmuz hem de ocak aylarında zam yapılıyor rutin olarak ama onun dışında bir ek zam yapılacaksa bu yasal düzenleme ile yapılmak zorunda. Dolayısıyla bu refah payları da önce enflasyon açıklanıyor daha sonra refah payı bir yasal düzenleme olarak hızlıca çıkarılıyor ve emeklilerin maaş gününe yetiştiriliyor. O yüzden de bir Meclis aşaması bunda kesinlikle olması lazım. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bürokratları zaten teknik çalışmayı bir süredir devam ettiriyorlardı. Bakanlar düzeyinde de bir toplantı olmasını bekliyoruz.