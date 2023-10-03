HaberlerGaleriEmekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...
Emekliye, memura %51.46 enflasyon hesabı çıktı! TÜİK 3 aylık veri farkıyla yeni ara zamlı kök maaş! Refah payı, OVP, 3600 ek gösterge, seyyanen...
Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 2 aylık enflasyon farkı ile zam oranı, kümülatif olarak %19,5 olarak belirlendi. Şimdi gözler, bugün açıklanacak olan 3. veriye çevrildi. İşte 2024 Ocak ayı kök maaş zammına ilişkin tablo...