Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Merkez Bankası'nın madeni para taleplerini karşılamak üzere görevlendirdiği Darphane ve Damga Matbaası, İstanbul'daki tesislerinde özenle planlanmış bir üretim süreci yürütmektedir. Madeni paraların üretim süreci, ilk olarak ham madde hazırlığı ile başlar. Bakır, nikel ve çinkonun özel bir formülasyonu, madeni paraların hammaddesi olarak kullanılır. Bu süreç, mükemmel kalitede ve güvenilir madeni paraların üretilmesini sağlamak amacıyla özel bir özen ve dikkat gerektirir.