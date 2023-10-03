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Haberler Galeri Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Merkez Bankası'nın madeni para taleplerini karşılamak üzere görevlendirdiği Darphane ve Damga Matbaası, İstanbul'daki tesislerinde özenle planlanmış bir üretim süreci yürütmektedir. Madeni paraların üretim süreci, ilk olarak ham madde hazırlığı ile başlar. Bakır, nikel ve çinkonun özel bir formülasyonu, madeni paraların hammaddesi olarak kullanılır. Bu süreç, mükemmel kalitede ve güvenilir madeni paraların üretilmesini sağlamak amacıyla özel bir özen ve dikkat gerektirir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023 14:20
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Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Madeni para üretimi, üretime başlamadan önce titiz bir kalite kontrol süreci ile başlar. Ham maddenin kalitesi özenle değerlendirilir ve gerekli ölçümler yapılır. Daha sonra bu özel karışım, üretim makinelerine beslemek üzere özenle hazırlanır. Darphane ve Damga Matbaası'nda kullanılan son teknoloji üretim makineleri, madeni paraların basım işlemini gerçekleştirir. Bu özel makineler, dakikada 9 farklı preste 700-800 madeni para üretebilecek kapasiteye sahiptir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

BÖYLE ÜRETİLİYOR

Makinelere beslenen ham madde, özel olarak tasarlanmış damgalarla işleniyor. Bu damgalar, her bir madeni paraya özgü desenleri ve değerleri yüzeye işliyor.

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Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Böylece 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerdeki pullar üretilebiliyor.

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Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Üretimi tamamlanan madeni pullar, tek tek paketleniyor. Bu paketleme işlemi, pulların daha sonra kullanılmak üzere hazır hale getirilmesini sağlar.

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Cebinde bozuk parası olanlar hemen baksın! Meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş: 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL...

Örneğin 1 lira değerindeki pullar 100'lük, 50 kuruş değerindekiler 150'lik, 25 ve 10 kuruş değerindekiler 200'lük, 5 kuruş değerindekiler 300'lük ve 1 kuruş değerindekiler ise 400'lük paketler halinde düzenleniyor.