Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Erken emekli nasıl olunur? Emekli olabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yasalara göre bazı şartlar ve gerekçelerle emeklilik süresi 2 yıl erkene çekilebiliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik süresinde etkili oluyor. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? Erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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