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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Erken emekli nasıl olunur? Emekli olabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gün sayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yasalara göre bazı şartlar ve gerekçelerle emeklilik süresi 2 yıl erkene çekilebiliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik süresinde etkili oluyor. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? Erken emekli nasıl olunur? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:36
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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir? Emeklilik bekleyen vatandaşlar, geriye dönük sigorta borçlanması şartları ve erken emeklilik konusunda bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışanlar daha erken emekli olmanın şartlarını araştırıyor. Peki, erken emeklilik hangi koşullarda yapılabiliyor? Nasıl daha erken emekli olunur? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Yasal düzenlemeler, sigortalının çalışmaya çeşitli nedenlerle ara verdiği zamanlardaki primlerini sonradan ödeyerek emeklilik tarihini öne çekmesine imkan sağlıyor.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

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Emeklilik bekleyenler dikkat! Bunu yapan 2 yıl kâra geçiyor! Emekli yaşı hangi şartlarda öne çekilir?

NASIL BORÇLANILIR?
Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.