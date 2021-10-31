Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Ülkemizde iş hayatında yer alan ve çalışan milyonlarca kişinin birçok sosyal hakkı bulunuyor. Çalışanların hakları iş kanunlarıyla güvence altına alınmış durumdadır. İşçiye karşı bazı yükümlülükler yerine getirilmediğinde de işverenlerin bazı cezaları ödemesi zorunluluğu bulunuyor. Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde, işe iade davasını kazanan işçinin talebine göre işe başlatılma olmazsa, işveren 8 maaş birden ödemek zorunda kalacak.