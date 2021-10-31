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Haberler Galeri Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Ülkemizde iş hayatında yer alan ve çalışan milyonlarca kişinin birçok sosyal hakkı bulunuyor. Çalışanların hakları iş kanunlarıyla güvence altına alınmış durumdadır. İşçiye karşı bazı yükümlülükler yerine getirilmediğinde de işverenlerin bazı cezaları ödemesi zorunluluğu bulunuyor. Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde, işe iade davasını kazanan işçinin talebine göre işe başlatılma olmazsa, işveren 8 maaş birden ödemek zorunda kalacak.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:54
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Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Milyonlarca çalışanın hakları kanunlarla garanti altına alınmış durumda. Herhangi bir haksızlık durumunda çalışanlar açacakları davalarla bu duruma itiraz edebilir ve haklarını isteyebilir. İşveren açısından yapılan yanlış bir fesih ve sonrasında işçinin haklı bulunması durumunda, işveren istenileni yapmazsa 8 maaş birden ödemek zorunda. İşçiye geri dönüş hakkı vermeyen şirketlerin bu ödemeyi hemen yapması gerekiyor.

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Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Çalışan sayısı 30 ve daha fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılanlar işe iade davası açabilirler.

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Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Dava açmadan önce, iş akdi feshinin tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucuda uzlaşmazlık tutanağının tutulmasının ardından iki hafta içinde dava açılabilir.

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Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

Yeni Asır'dan Faruk Erdem, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İşveren açısından iki türlü fesih bulunuyor.Bunlardan birisi geçerli bir sebep ile fesih diğeri ise geçersiz sebep ya da sebepsiz fesih. Bunların her ikisi açısından da bazı sonuçları bulunuyor.

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Bunu yapan işveren 8 maaş birden ödeyecek! Tüm çalışanlar için geçerli! Çalışan sayısı 30’tan fazlaysa…

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya arabulucu tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi açısından geri dönüş hakkı da doğmaktadır.