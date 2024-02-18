Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, sadece mevcut emeklileri değil, aynı zamanda yeni emekli olanları ve emeklilik başvurusu yapanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuruda bulunan EYT sahipleri ve sigortalılar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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