18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, sadece mevcut emeklileri değil, aynı zamanda yeni emekli olanları ve emeklilik başvurusu yapanları da kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuruda bulunan EYT sahipleri ve sigortalılar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 09:27
  • 1
  • 8
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Emeklilik, birçok insanın hayatında önemli bir dönemeçtir ve emekli maaşı, bu yeni yaşam evresindeki en temel gelir kaynaklarından biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin heyecanla beklediği maaş ödemeleri hakkında son dakika duyurusunu yaparak, emeklilere sevindirici haberler verdi.

  • 2
  • 8
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, geçtiğimiz ay alınan ilave zam kararıyla birlikte maaşlarında yüzde 49,25 oranında artış yaşadı. Ancak, geçen ay bu zam kararı maaşlara yansıtılamamıştı. Şubat ayında ise bu zam farkı tek seferde ödenecek.

  • 3
  • 8
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

SSK Emeklisi Şubat Ayı Maaş Ödeme Takvimi:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar 17 Şubat'ta,

Son hanesi 7 olanlar 18 Şubat'ta,

Son hanesi 5 olanlar 19 Şubat'ta,

  • 4
  • 8
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Son hanesi 3 olanlar 20 Şubat'ta,

Son hanesi 1 olanlar 21 Şubat'ta,

Son hanesi 8 olanlar 22 Şubat'ta,

  • 5
  • 8
Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…

Son hanesi 6 olanlar 23 Şubat'ta,

Son hanesi 4 olanlar 24 Şubat'ta,