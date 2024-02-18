SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet

2024 Şubat ayına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödeme detayları, vatandaşlar arasında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan çocuk desteği/parasının bu ay zamlı olarak yatıp yatmayacağı ve ne kadar verileceği merak konusu haline geldi. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla belli tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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