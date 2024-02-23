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Haberler Galeri Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

Kamu ve özel sektörde memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. İlanlara başvuruda bulunacak adaylar için, en az ilkokul mezunu olanların da şanslarını deneyebilecekleri fırsatlar sunuluyor. Başvuru süreçleri ve detayları, ilgili kurumlar tarafından açıklanmış durumda. Bazı kurumlar alım sürecinde KPSS puanı şartı ararken, diğerleri farklı değerlendirme yöntemlerine başvuruyor; kura çekimi ve mülakat gibi. İşte alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…

Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:50
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Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, kamu ve özel sektörde binlerce personel alımı ilan edildi. Kariyer Kapısı ve İŞKUR gibi online platformlar aracılığıyla başvurular kabul ediliyor. Kurumlar, 2024 için boş kadrolarını hızla doldurmak için adım adım detayları duyuruyor. Başvurular için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bazı kurumlar en az 50 KPSS puanı talep ederken, diğerleri KPSS şartı aramaksızın başvuruları değerlendiriyor. İşte 2024 Şubat ayı kamu ilanları…

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI BAŞLADI! 2024 ŞUBAT AYI ALIM YAPACAK KURUMLAR

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Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 30 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Şubat - 1 Mart)

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Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Şubat - 26 Şubat)

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Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 13 Şubat - 19 Şubat)

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Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 12 Şubat - 26 Şubat)