Kamuda işe girmek isteyenler ilkokul mezunu adaylar için kadrolar belli oldu! Şubat sonuna kadar inlerce memur, personel ve işçi alımı…

Kamu ve özel sektörde memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. İlanlara başvuruda bulunacak adaylar için, en az ilkokul mezunu olanların da şanslarını deneyebilecekleri fırsatlar sunuluyor. Başvuru süreçleri ve detayları, ilgili kurumlar tarafından açıklanmış durumda. Bazı kurumlar alım sürecinde KPSS puanı şartı ararken, diğerleri farklı değerlendirme yöntemlerine başvuruyor; kura çekimi ve mülakat gibi. İşte alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…