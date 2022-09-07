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Haberler Galeri Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Bankaların maaş promosyonları konusunda birbirleri ile girdiği yarış emeklilere yaradı. Daha önce tüm bankaların 7 bin 500 lirada sabitledikleri emekli maaş promosyonunu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile imzaladığı protokolle yukarı çekti. Bankaların kıyasıya rekabet ettiği promosyon yarışında son düzlüğe girildi. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan ödemelerde yakınını getirenlerde tutar değişiyor. Hal böyle olunca, "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına yanıt aranıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:36
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Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Bankaların maaş promosyonları konusunda birbirleri ile girdiği yarış emeklilere yaradı. Daha önce tüm bankaların 7 bin 500 lirada sabitledikleri emekli maaş promosyonunu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile imzaladığı protokolle yukarı çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Bu kapsamda maaşlarını bu bankaya taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında 8 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Yeni belirlenen tutarın müşteri kaybetmemek için diğer bankaları da harekete geçirmesi beklenirken, promosyon tutarının kısa süre içerisinde 10 bin liralara ulaşması bekleniyor.,

PROMOSYON ARTIRMA FORMÜLLERİ / VİDEO

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Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ile TEB Çayyolu Şubesi Yıldız Portföy Yönetmeni Berrak Pehlivan arasında imzalanan protokolle milyonlarca emeklinin maaş promosyon tutarı 8 bin liraya çıkarıldı.

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Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Bu kapsamda maaşı 2 bin 500 liranın üzerinde olan her bir emekli maaşını bu bankaya taşıyarak vereceği 36 aylık taahhüt ile 8 bin liralık promosyona hak kazanabilecek.

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Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankaların emekli müşterilerine yönelik promosyon yarışı sürüyor. 5 banka ödeme miktarlarını 7 bin liranın üzerine çıkardı. Bilindiği üzere bankaların promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Açıklanan son güncek rakamları sizler için haberimizde derledik. Peki, promosyon başvuruları ne zaman bitiyor?