Emeklilere promosyon 8 bin liraya yükseldi! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Bankaların maaş promosyonları konusunda birbirleri ile girdiği yarış emeklilere yaradı. Daha önce tüm bankaların 7 bin 500 lirada sabitledikleri emekli maaş promosyonunu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile imzaladığı protokolle yukarı çekti. Bankaların kıyasıya rekabet ettiği promosyon yarışında son düzlüğe girildi. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıktı. Emeklilere ek gelir imkanı sağlayan ödemelerde yakınını getirenlerde tutar değişiyor. Hal böyle olunca, "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?" sorularına yanıt aranıyor.

Sabah Giriş Tarihi: 07.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 08:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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