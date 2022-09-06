06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarında Temmuz zammı ile yüzde 42,35 memur maaşları ise yüzde 41,69 oranında arttı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi ise kamuoyu ile paylaşıldı. Hal böyle olunca, "Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu?" İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2022 16:25
  • 1
  • 23
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarda yapılan artış sonrasında gözler Ocak ayına çevrildi. Geçtiğimiz dönemde yüzde 42,35 olarak, memur zammı ise yüzde 41,69 oldu. Bu dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkmıştı. Peki, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2023 ZAMMI İÇİN DE PAROLA YİNE AYNI OLACAK: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümete Temmuz ayında olduğu gibi Ocak 2023'de gerçeleşecek asgari ücret, emekli ve memur zammı için de 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatını verdi.

  • 3
  • 23
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"DAR VE ORTA GELİRLİNİN REFAH KAYBINI GİDERECEĞİZ"

Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, enflasyonun tüm düünyanın ortak problemi olduğunu ifade etti.

Yıl başından sonra enflasyon rakamlarında geri çekilmenin olacağını belirten Erdoğan, bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici adımların süreceği mesajını paylaştı.

  • 4
  • 23
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR OCAK 2023 ZAMMI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hükümet Ocak 2023 asgari ücret, emekli-memur zammı için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak 2023'te enflasyon farkı ve maaş zamlarının yanında hakkaniyet ilkesine dayalı yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

  • 5
  • 23
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 94,6 OLDU

Aralık 2021'de 2.825,90 TL net asgari ücret alan çalışan Ocak ve Temmuz döneminde yapılan 2 artışla beraber maaşını yüzde 94,6 oranında artışla 5.500 TL olarak aldı.

HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN SEVİNDİ

Bunun yanında asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan yeni düzenlemeler yapıldı.