%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarda yapılan artış sonrasında gözler Ocak ayına çevrildi. Geçtiğimiz dönemde yüzde 42,35 olarak, memur zammı ise yüzde 41,69 oldu. Bu dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkmıştı. Peki, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?