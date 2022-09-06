06 Eylül 2022, Salı
%22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarında Temmuz zammı ile yüzde 42,35 memur maaşları ise yüzde 41,69 oranında arttı. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi ise kamuoyu ile paylaşıldı. Hal böyle olunca, "Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu?" İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan maaşlar...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 16:25
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