Emeklilere özel indirim geliyor: PTT, Tarım Kredi, THY, TCDD, GSM hatları, sinema, tiyatro, PTT Kargo için bakandan açıklama
Birçok alanda emeklilere özel kampanya yapılacak. Enflasyonla mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü açıklayan Bakan Işıkhan PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirim uygulanacağını açıkladı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 26.03.2024
10:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
10:44
Emeklilere özel kampanya yolda! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere özel PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da indirim çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yeni çalışmaların devam ettiğini açıklayan Bakan Işıkhan, emeklilere imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün açıklanacağını belirtti. İşte merak edilen detaylar….
EMEKLİLER İÇİN BAKAN IŞIKHAN İNDİRİM MÜJDESİ VERDİ!
Emeklilere özel indirim ve kampanyalar başlatacaklarını da sözlerine ekleyen Işıkhan, "Emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız." dedi ve şöyle devam etti:
"SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz, bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kamu bankalarında başvurular bugün başladı. Ayrıca emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2-5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacak. Bunun dışında, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız.
Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız."
Bakan Işıkhan ayrıca "Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz.