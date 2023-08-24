24 Ağustos 2023, Perşembe
Emeklilere müjde sabahın ilk saatlerinde geldi! Maaşa ek hesaplara yatacak! 7.500 ile 10.000 TL arasında maaş alan SSK ve Bağkur...
Temmuz ayındaki maaş zammının ardından emekliler arasında büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Geçmiş yıllarda genellikle 750 TL civarında olan promosyon ödemeleri, bugünlerde 10 bin TL'yi aşan miktarlara yükselerek ilgi odağı haline geldi. Bu artış, emekliler arasında farklı bankalar arasında tercih yapma düşüncesini alevlendirdi. Emekliler, daha yüksek promosyon ödemeleri alabilmek için farklı bankaların tekliflerini titizlikle değerlendiriyor ve en avantajlı seçeneği belirlemeye çalışıyor. İşte, yeni ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 10:08
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