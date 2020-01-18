Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankalar emeklilere promosyon tekliflerini gün geçtikçe artırıyor. Emekli promosyonları 300 TL'den başlıyor 700 TL'ye kadar gidiyor. Kamu bankaları ile özel bankaların rekabeti vatandaşlara yarıyor. Bankalar daha fazla maaş müşterisi elde etmek için tekliflerini artırıyor. Bazı bankalar emeklileri yönlendirenlere bile ücret ödüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber ekranlarında emekli promosyonunu değerlendirdi. Erdem emeklilere uyarılarda bulunurken, "Mart'ı bekleyin." dedi ve promosyon tekliflerinin yenileceğine dikkat çekti. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm bilgiler...

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