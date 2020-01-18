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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankalar emeklilere promosyon tekliflerini gün geçtikçe artırıyor. Emekli promosyonları 300 TL'den başlıyor 700 TL'ye kadar gidiyor. Kamu bankaları ile özel bankaların rekabeti vatandaşlara yarıyor. Bankalar daha fazla maaş müşterisi elde etmek için tekliflerini artırıyor. Bazı bankalar emeklileri yönlendirenlere bile ücret ödüyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber ekranlarında emekli promosyonunu değerlendirdi. Erdem emeklilere uyarılarda bulunurken, "Mart'ı bekleyin." dedi ve promosyon tekliflerinin yenileceğine dikkat çekti. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi: 18.01.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 18:11
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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı geldi. Emekliler promosyon ödemeleri ile maaşlarına ek ödeme imkanı sağlıyor. Ek ödemeler arasında önemli bir yer tutan promosyonlar ilk kez 2017'de ödendi. Promosyon ödemelerinin 3'üncü yılı bu Mart'da yolacak. Birçok promosyon yenilenecek. Emeklilere cazip teklifler 300 ile 700 TL arasında değişiyor. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bu konuya dikkat çekti. İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

EMEKLİLERE CANLI YAYINDA PROMOSYON UYARISI

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber TV canlı yayınında, "Emekliler promosyon ödemesi için Mart ayını beklesin. Mart ayında promosyon teklifleri yenilenecek. Kararı o teklifler ışığında versinler" dedi.

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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

ÖDEMELER ARTIYOR

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

700 TL'Yİ GÖRDÜ

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.

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Emeklilere canlı yayında promosyon uyarısı! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

EMEKLİLERDEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonların düşük kaldığını belirterek, "Promosyonlarının gerçekçi bir kritere göre tespit edilmesini bekliyoruz" dedi.