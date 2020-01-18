2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

TOKİ çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. TOKİ sayesinde Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Şu ana kadar binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanyaları devam ediyor. TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Noter huzurunda düzenlenecek kura çekimiyle binlerce kişi ev sahibi olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ çekiliş tarihi ve ödeme planlarıyla ilgili merak edilenler…