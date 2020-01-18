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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

TOKİ çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusuna milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. TOKİ sayesinde Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Şu ana kadar binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanyaları devam ediyor. TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Noter huzurunda düzenlenecek kura çekimiyle binlerce kişi ev sahibi olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ çekiliş tarihi ve ödeme planlarıyla ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.01.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 19:27
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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konuta 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruların geçtiğimiz hafta tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile ev sahibi olan vatandaşlar belli olacak. TOKİ konutlarının ödeme planı da belli oldu. Başkan Erdoğanın da talimatıyla konutların 1,5 yılda bitirileceği belirtiliyor. İşte, 2020 TOKİ 100 bin konut çekilişi ne zaman sorusunun yanıtı!

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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

Konutların fiyatının yüzde 10'u peşin olacakken, kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

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2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.