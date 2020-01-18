Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hızlı Metro projesinin ilk ray kaynak töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kazı çalışmalarının hızla bitirildiğini ve yüzde 94 tamamlandığını aktardı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin kazı çalışlmaları en hızlı yürütülen projesidir. Bu süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kazının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayları döşemeye başlıyoruz. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon sitemi ve metro vagonları da gerçekleştirilmiş olacak. Bu dönemde ülkemizde üretilen hiçbir işi dışarıdan getiremeyiz. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak Havalimanı-Gayrettepe hattındaki ulaşım 35 dakikada tamamlanacak." dedi. Şimdi, "M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı nasıl olacak?" sorusu merak ediliyor. Peki, M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı nasıl olacak? İşte M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





