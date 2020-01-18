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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hızlı Metro projesinin ilk ray kaynak töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kazı çalışmalarının hızla bitirildiğini ve yüzde 94 tamamlandığını aktardı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin kazı çalışlmaları en hızlı yürütülen projesidir. Bu süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kazının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayları döşemeye başlıyoruz. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon sitemi ve metro vagonları da gerçekleştirilmiş olacak. Bu dönemde ülkemizde üretilen hiçbir işi dışarıdan getiremeyiz. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak Havalimanı-Gayrettepe hattındaki ulaşım 35 dakikada tamamlanacak." dedi. Şimdi, "M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı nasıl olacak?" sorusu merak ediliyor. Peki, M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı nasıl olacak? İşte M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 16:42
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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hızlı Metro projesinin ilk ray kaynak törenine katıldı. İstanbul Havalimanı'na 35 dakikada ulaşım sağlayacak hat 9 duraktan oluşacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk hızlı metro projesinde kazıların yüzde 94'ünün tamamlandığını ifade etti. Erdoğan, tünellerde de önemli ilerleme olduğunu aktardı. Bu hatta kullanılacak metrolar saatte 120 kilometre hıza çıkacak. Ülkemizin kazı çalışması en hızlı bitirilen projesi olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın güzergahı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı nasıl olacak? İşte M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı...

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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

BAŞKAN ERDOĞAN İLK RAY KAYNAK TÖRENİNDE MÜJDELEDİ

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin kazı çalışlmaları en hızlı yürütülen projesidir. Bu süreci başarıyla sürdürüyoruz. Kazının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayları döşemeye başlıyoruz. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon sitemi ve metro vagonları da gerçekleştirilmiş olacak. Bu dönemde ülkemizde üretilen hiçbir işi dışarıdan getiremeyiz. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak Havalimanı-Gayrettepe hattındaki ulaşım 35 dakikada tamamlanacak." dedi.

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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

VATANDAŞLAR GÜZERGAHI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

İstanbul Havalimanı'na ulaşımı oldukça kolay hale getirecek metro hattı vatandaşların da radarında. Ayrıca bölgede evi bulunan vatandaşlar da yeni metro ile ilgili detayları araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları büyük heyecan yaratırken güzergahı araştıranların sayısı da giderek artıyor.

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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

GAYRETTEPE - İSTANBUL METROSU'NUN KODU M11 OLACAK

Türkiye'deki ilk hızlı metro özelliğine sahip olacak Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na M11 kodu verildi. Metro İstanbul'un sitesinde çalışmalar ile ilgili yer alan bilgide kod M11 kodu görülüyor.

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Başkan Erdoğan müjdeledi! İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı

1 MİLYAR EURO'YA MAL OLACAK

İstanbul Havalimanı'na kolayca ulaşım sağlayacak metronun ray döşeme işlemlerine geçildi. Tünel işlemleri büyük oranda tamamlanırken, proje toplamda 999.769.968,00 Euro'ya mal olacak.