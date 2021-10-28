Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekli maaşlarında 405 TL zam beklentisi! 2022'de emekliler artıya geçecek. Yeni yılın en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı geliyor. Yılda iki kez maaşları zamlanan emekliler, yeni yılın ilk zammıyla rahat bir nefes alacak. Yüzde 5.21'e ulaşacağı tahmin edilen zamlarla emeklilerin bütçesine katkı sağlanacak. Zam oranı için ipuçları gelirken, kesin oran için geriye son 3 ay kaldı.