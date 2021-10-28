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Haberler Galeri Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekli maaşlarında 405 TL zam beklentisi! 2022'de emekliler artıya geçecek. Yeni yılın en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı geliyor. Yılda iki kez maaşları zamlanan emekliler, yeni yılın ilk zammıyla rahat bir nefes alacak. Yüzde 5.21'e ulaşacağı tahmin edilen zamlarla emeklilerin bütçesine katkı sağlanacak. Zam oranı için ipuçları gelirken, kesin oran için geriye son 3 ay kaldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 11:29
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Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekliye maaşlarda 405 TL zam beklentisi! Emekliler yeni yılda alacakları maaşlarla artıya geçecek. 2022 yılının başlamasıyla birlikte emeklilere zam ve ikramiyeler dalgası gelecek. Bu yılın enflasyon verilerine göre emekliler gelecek yılın başında zam alacak. Zam oranı için henüz kesinlik olmasa da uzmanlar tahminleri yapmaya başladı. Yüzde 5.21 zam oranı yapılan tahminlerde öne çıkıyor. Böylelikle emeklilerin maaşlarına 405 TL'ye varan zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

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Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

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Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Zam oranı için ipuçları da geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

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Emekliler artıya geçecek! Maaşlarda 405 TL zam beklentisi! 2022’nin en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.