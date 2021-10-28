28 Ekim 2021, Perşembe
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı
Muhalefet cephesinin yapılmasına karşı çıktığı yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerle eleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiye ve turizme katkı sağladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:58
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!