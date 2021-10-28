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Haberler Galeri İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı

İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı

Muhalefet cephesinin yapılmasına karşı çıktığı yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerle eleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiye ve turizme katkı sağladı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:58
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!

İstanbul-İzmir arası 8,5 saatten 3,5 saate indi.

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!

Körfez geçişi Osmangazi Köprüsüyle 6 dakikaya düştü.

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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!

İzmir'in turizm sezonu uzadı.

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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!

Turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı arttı.

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İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!
İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan ekonomiye ve turizme katkı!

Yeni yatırım alanlarının oluşmasını sağladı.