Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Emekli ve memurları ilgilendiren kritik 3600 ek gösterge için heyecan dorukta. Milyonlarca kişinin uzun süredir 3600 ek gösterge talebi bulunuyordu. Başkan Erdoğan'ın 2022 yılını işaret etmesinin ardından çalışma takvimi de hazırlanıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin kazanımlarının ne kadar olacağına dikkat çekti. Yalçın, düzenlemenin 2022 yılında hayata geçirileceğini ifade etti. Düzenlemeye göre maaşlarda 1.110 TL, ikramiyede ise 30 bin TL'ye yükseliş olacak.