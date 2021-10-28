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Haberler Galeri Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Milyonlarca memur ve emeklinin uzun süredir beklediği 3600 ek göstergede umutlandıran gelişme. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın 2022 yılında hayata geçireceğini duyurduğu 3600 ek gösterge için açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada; 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar hakkında düzenlemelerin 2022 yılında hayata geçeceğini ifade etti. Yalçın'a göre, yapılacak düzenlemeyle birlikte emekli ikramiyelerinde 30 bin TL artış yaşanacak. Maaşlarda da 1.100 TL'ye varan artış olacak. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:40
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Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Emekli ve memurları ilgilendiren kritik 3600 ek gösterge için heyecan dorukta. Milyonlarca kişinin uzun süredir 3600 ek gösterge talebi bulunuyordu. Başkan Erdoğan'ın 2022 yılını işaret etmesinin ardından çalışma takvimi de hazırlanıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin kazanımlarının ne kadar olacağına dikkat çekti. Yalçın, düzenlemenin 2022 yılında hayata geçirileceğini ifade etti. Düzenlemeye göre maaşlarda 1.110 TL, ikramiyede ise 30 bin TL'ye yükseliş olacak.

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Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.

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Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'ndeki toplantıda sendikalaşma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, birbirinden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. 3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

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Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir' diye karara yansıtmayı başardık.

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Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…

Bu çok önemlidir. Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır.