HaberlerGaleriMaaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…
Maaşlarda 1.100 TL, ikramiyede 30 bin TL yükseliş! Hepsi bir anda olacak! 3600 ek göstergede kritik tarih açıklaması…
Milyonlarca memur ve emeklinin uzun süredir beklediği 3600 ek göstergede umutlandıran gelişme. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın 2022 yılında hayata geçireceğini duyurduğu 3600 ek gösterge için açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada; 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar hakkında düzenlemelerin 2022 yılında hayata geçeceğini ifade etti. Yalçın'a göre, yapılacak düzenlemeyle birlikte emekli ikramiyelerinde 30 bin TL artış yaşanacak. Maaşlarda da 1.100 TL'ye varan artış olacak. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 13:39Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:40