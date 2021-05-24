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Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor
Geçtiğimiz günlerde esnafa müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili talimatı verdi. Buna göre; salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın başlayacak. Peki hangi meslek kolları bu destekten yararlanacak? Başvurular nasıl ve nereden olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:07
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