24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

Geçtiğimiz günlerde esnafa müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili talimatı verdi. Buna göre; salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın başlayacak. Peki hangi meslek kolları bu destekten yararlanacak? Başvurular nasıl ve nereden olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:07
  • 1
  • 29
Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odalarından yardım alabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 29
Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

5 BİN LİRA ALACAKLAR
Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gelir Vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

  • 4
  • 29
Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

Hibe; bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. 5 bin lira verilecek birinci grupta; kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, internet kafe, hamam ve lunaparklar gibi yerler bulunuyor.

  • 5
  • 29
Binlerce kişiye müjde! Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yarın başlıyor

3 BİN LİRA VERİLECEK
3 bin lira verilecek ikinci grupta; bakım, onarım, tamirat ve kaporta işleriyle uğraşan, seyyar satıcı, sıhhi tesisatçı, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcısı, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, züccaciyeci ve kurs işletmeleri var. Ayrıca daha önce destekten faydalanan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da bu gruba dahil.