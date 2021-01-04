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Haberler Galeri Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? 2021 yılı polis, öğretmen, hemşire, bekçi, doktor, memurların Ocak ayı zamlı maaşları bugün belli oldu. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yeni memur maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:29
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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?

Son dakika... Memur maaşları 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi belli oldu. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar son şeklini aldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı. Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Buna göre memur ve memur emeklileri 7,36 zam alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL'ye çıkacak.

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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Hürriyet'in haberine göre, kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.

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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?
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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?