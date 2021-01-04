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Memur maaşı son dakika: 2021 Ocak zammı ile polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları ne kadar oldu?
2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? 2021 yılı polis, öğretmen, hemşire, bekçi, doktor, memurların Ocak ayı zamlı maaşları bugün belli oldu. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yeni memur maaşlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, öğretmen, bekçi maaşları kaç TL? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:29
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