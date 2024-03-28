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Haberler Galeri Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber'de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber'de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

Son dakika emekli maaşı haberi... Başkan Erdoğan, "Temmuzda emekli maaşlarını masaya yatıracağız" dedi. Emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ne kadar artış olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "Yüksek bir artış olacağını düşünüyorum" deyip rakam verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 15:09
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Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber’de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada emeklilere müjde niteliğinde bir açıklamada bulundu.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber’de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

"TEKRAR MASAYA YATIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME SİNYALİ | VİDEO İZLE

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Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber’de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

Nasıl bir düzenleme yapılabilir? Emekli maaşlarına ne kadar artış olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber’de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

FARKLI BİR DÜZENLEME

Zaten ocak ve temmuz aylarında bir artış oluyor emekli maaşlarında. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada anlattığı bence biraz daha farklı bir düzenleme.

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Emekli zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan sinyali verdi! Uzman isim A Haber’de rakam verdi: En az 10 puan üzerinde...

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE ARTIŞ

Burada Cumhurbaşkanımız tahminimce temmuz ayında yapılacak olan düzenlemede enflasyon rakamının daha üzerinde bir refah payı ile birlikte artıştan bahsetti.