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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahibini ve kiracıyı doğrudan etkileyen kira beyan süreci, 1 Mart itibarıyla başladı. Bu yıl, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından getirilen yeni düzenlemeler ve "kira bildirim formu" uygulaması ile kiracılar da sürece dahil edildi. Bu adımlar, vergi kaçakçılığını önleme ve kira gelirlerinin doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlama amacı taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 13:25
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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin vergi beyannamesi verme süresi her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan'da sona erecek. Mülk sahipleri, kira gelirlerini beyan etmek ve vergi ödemek için bu tarihe kadar ilgili işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti olan damga vergisi ise 1 Nisan'a kadar ödenmesi gerekmektedir. Peki kira beyannamesi nasıl verilir?

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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Kira Beyan Sürecinde Yeni Dönem: Kiracıların Rolü

2023 yılı itibarıyla, GİB "kira bildirim formu" uygulamasını hayata geçirerek, kiracıları da beyan sürecine aktif olarak katma kararı aldı. Kiracılar, Dijital Vergi Dairesi'ne abone olduklarında kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapabiliyor ve kira bildirim formuna erişebiliyorlar.

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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

E-Devlet şifresi ile de bu bilgilere ulaşmak mümkün. Bu yenilik, mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanlarını karşılaştırarak, doğruluğunu teyit etmeyi amaçlıyor.

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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Kira Beyannamesi Verme Zorunluluğu ve Süreç

1 Mart'tan itibaren başlayan kira beyan sürecinde, 2023 yılı için konuttan yıllık 21 bin lira ve iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi ödemesi gerekmektedir.

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Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, hafta sonuna rastlaması sebebiyle uzatılan süre zarfında verilebilecek.