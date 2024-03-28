Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin vergi beyannamesi verme süresi her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Nisan'da sona erecek. Mülk sahipleri, kira gelirlerini beyan etmek ve vergi ödemek için bu tarihe kadar ilgili işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti olan damga vergisi ise 1 Nisan'a kadar ödenmesi gerekmektedir. Peki kira beyannamesi nasıl verilir?