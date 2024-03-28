28 Mart 2024, Perşembe
Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahibini ve kiracıyı doğrudan etkileyen kira beyan süreci, 1 Mart itibarıyla başladı. Bu yıl, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından getirilen yeni düzenlemeler ve "kira bildirim formu" uygulaması ile kiracılar da sürece dahil edildi. Bu adımlar, vergi kaçakçılığını önleme ve kira gelirlerinin doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlama amacı taşıyor.
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 13:25
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