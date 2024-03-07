0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL’ye anahtar teslim!

Projede yer alan binalar için A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip olma koşulu aranacak ve buna göre faiz indirimleri yapılacak. Bu, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu yapıların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kredi ödemeleri, projenin inşaat aşamalarına bağlı olarak gerçekleştirilecek, bu da yatırımların verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.