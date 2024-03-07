0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacağını duyurdu. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 07.03.2024
13:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün hız kazanması için önemli bir adım attı. Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi fırsatı sunulacağını duyurdu. Ayrıca, 2,5 milyon liraya kadar verilecek kredilerde A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için ise yıllık yüzde 0,25 faiz indiriminin sağlanacağını ifade etti.
İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ
Türkiye'nin önemli metropollerinde kentsel dönüşüm alanında devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ı kapsayan ve bu şehirlerin kentsel dönüşümünü hedefleyen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"nin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Bu proje, Dünya Bankası ile yapılan işbirliği neticesinde hayata geçiriliyor ve şehirleri iklim değişikliği ile mücadelede ön saflara taşımayı amaçlıyor.
Projenin Temel Amacı ve Kapsamı
Projede öncelik, iklim değişikliğinin getirdiği risklerin minimize edilmesi ve şehirlerin doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesidir. İzmir, projenin pilot uygulama alanı olarak belirlenmiş olup, bu kapsamlı dönüşüm girişimi ile Türkiye'nin geleceği adına önemli bir adım atılıyor.
FİNANSMAN VE DESTEKLER
Bakan Özhaseki'nin vurguladığı gibi, projede enerji verimliliği ön planda tutulacak ve risk altındaki yapıların dönüşümü için 2,5 milyon TL'ye varan kredi desteği sunulacak. Bu finansman desteği %0.69 aylık faiz oranı ve 180 ay vade imkanı ile sağlanacak. Orta ve düşük gelirli vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları, emekliler ve engelliler için ise ek faiz indirimleri uygulanacak.
Projede yer alan binalar için A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip olma koşulu aranacak ve buna göre faiz indirimleri yapılacak. Bu, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu yapıların teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Kredi ödemeleri, projenin inşaat aşamalarına bağlı olarak gerçekleştirilecek, bu da yatırımların verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.