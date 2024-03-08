HaberlerGaleri1995-1998-2002 Girişi Yeter! Altın Tepside Erken Emeklilik: 47-49-53 Yaş Şartları
1995-1998-2002 Girişi Yeter! Altın Tepside Erken Emeklilik: 47-49-53 Yaş Şartları
Emeklilik, belirli yıl ve prim ödeme koşullarına dayalı olarak gerçekleşir. Erkekler için emeklilik için genellikle 25 yıl sigortalılık süresi gereklidir, kadınlar için ise bu süre 20 yıldır. Ancak, bu süreler bireyin işe başlama tarihine ve ödediği prim miktarına göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, emeklilik planlaması yaparken, kişinin çalışma geçmişi ve prim ödemeleri gibi temel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:37Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:40