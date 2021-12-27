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Haberler Galeri Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...

Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...

Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. 2022 yılında emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirmeler için çalışmalarda sürüyor. Sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi. Emekli maaş zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon rakamlarına çevrildi. Zam sonrasında oluşacak yeni tablo ise milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:15
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Emekli zammı için kritik açıklama! Zam oranı yüzde 50’yi bulabilir SSK, SGK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekli yeni yıla kısa süre kala maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamları maaşlara yapılacak yeni zam oranı belli olacak. Diğer yandan maaşlarda yapılacak ek iyileştirmeler için de çalışmalar yapıldığı biliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi. Emekliler için kazanç yılı olacak 2022'de birçok ödemeden yararlanma fırsatıda bulunuyor. Açıklama hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı için kritik açıklama! Zam oranı yüzde 50’yi bulabilir SSK, SGK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşı...

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda. Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

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Emekli zammı için kritik açıklama! Zam oranı yüzde 50’yi bulabilir SSK, SGK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşı...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Emekli zammı ne kadar olacak? AK Partili Cahit Özkan: Emekli zammı yüzde 50'ye yakın olabilir
Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.

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Emekli zammı için kritik açıklama! Zam oranı yüzde 50’yi bulabilir SSK, SGK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşı...

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.

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Emekli zammı için kritik açıklama! Zam oranı yüzde 50’yi bulabilir SSK, SGK ve Bağkur’lu en düşük emekli maaşı...

Oran olarak orada sadece ücret artışı değil aynı zamanda hem kamusal mükellefiyetler açısından işçi ve işverenin üzerindeki yükü de almak üzere düzenleme yapmıştık. Buna yakın bir düzenleme olacağını ifade edebilirim.