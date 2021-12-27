27 Aralık 2021, Pazartesi
Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı...
Emekli zammı için kritik açıklama! "Zam oranı yüzde 50'yi bulabilir" SSK, SGK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşı... Milyonlarca emekli maaşlarına yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. 2022 yılında emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirmeler için çalışmalarda sürüyor. Sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Özkan, "Zam oranı yüzde 50'ye yakın olabilir" dedi. Emekli maaş zammı için gözler Ocak ayında açıklanacak son enflasyon rakamlarına çevrildi. Zam sonrasında oluşacak yeni tablo ise milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:15
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