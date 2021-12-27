Asgari ücret için son dakika gelişmesi! Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira... Maaş bordalarında gerçekleşecek olan değişimin hesabı yapıldı. Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından detaylar için gelişmeler sürüyor. İşte, ek ödemeler hakkında detaylar haberimizde...