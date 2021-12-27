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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Hesaplamalar sonrasında en düşük yol ve yemek ücretleride ortaya çıktı. Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi. İşte, asgari ücret açıklaması için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 21:58
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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

Asgari ücret için son dakika gelişmesi! Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira... Maaş bordalarında gerçekleşecek olan değişimin hesabı yapıldı. Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından detaylar için gelişmeler sürüyor. İşte, ek ödemeler hakkında detaylar haberimizde...

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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ DEĞİŞTİ

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 317 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde 2022 yılı için yeni gelir vergisi dilimleri belirlendi. Buna göre, 2022 yılı için gelir vergisi dilimleri şu şekilde:

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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

YEMEK VE YOL YARDIMI

Söz konusu tebliğde, aynı zamanda işverenler tarafından çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı için 34 TL ve çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 17 TL olarak belirlendi.

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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

ENGELLİ İNDİRİM TUTARI

Engellilerin çalışma hayatında var olmalarını artırabilmek amacıyla uygulanan politikalardan biri de gelir vergisi indirimleri. Bu kapsamda, engelli çalışanların engellilik oranlarına göre gelir vergisi matrahına esas ücretleri üzerinden belirli oranlarda indirim yapılıyor. Gelir Vergisi Tebliği'nde 2022 yılı itibarıyla engelli çalışanlar için belirlenen indirim tutarları şu şekilde: I. derece engelliler için 2.000 TL, II. derece engelliler için 1.170 TL, III. derece engelliler için 500 TL.

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Asgari ücret için son dakika gelişmesi... Ek ödeme detayları belli oldu! Yol, yemek ve 4.608 lira...

2 SORU 2 YANIT

Birebir örneklerle yeni asgari ücret

Soru 1 - 2022 yılıyla birlikte işyerleri yasal olarak asgari 4.250 TL ücret verecekler değil mi? Bu tutarın aşağısında kimse çalıştırılamayacak...

Yanıt 1 - Evet doğru. İşyerlerinde net olarak 4.253,40 TL'nin altında ücret ile kimse çalıştırılamayacak.

Soru 2 - Şu an 5.500 TL brüt ücret alan bir çalışan, yeni destekle birlikte 2022 yılının ocak ayında ne kadar maaş alacak?