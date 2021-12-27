2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Emeklinin ve memurların kazancı katlanacak! 2022'de zam yağmuru kapıda. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamlar için son günlere girildi. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16.2 olacağı tahmin edilen enflasyon zammının yanı sıra memurlara ve emeklilere ek zam verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alınmıştı. Yeni yılda, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı gibi ödemeler de hesaplara yatırılacak.