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Haberler Galeri 2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Yeni yılda emekli ve memurların kazancı yükselecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzde 5'lik Ocak zammının yanı sıra, enflasyon farkıyla birlikte maaş zammı yüzde 16'ya çıkacak. Maaş zammının yanı sıra 3 Ocak'ta ilave zamların duyurulması bekleniyor. Yeni yılda memurlar nöbet zammı, özel hizmet tazminatı gibi ek ödemelerden faydalanabilecek. Emeklilerin maaşında da ciddi oranda artış yaşanacak. İşte yeni yılda zamlı maaşlara ilişkin merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:39
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2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Emeklinin ve memurların kazancı katlanacak! 2022'de zam yağmuru kapıda. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamlar için son günlere girildi. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16.2 olacağı tahmin edilen enflasyon zammının yanı sıra memurlara ve emeklilere ek zam verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alınmıştı. Yeni yılda, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı gibi ödemeler de hesaplara yatırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun kazançları artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek.

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2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

5 aylık enflasyona göre yüzde 7.48 çıkan fark, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre yüzde 11.2'ye çıkacak.

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2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…

Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 5'lik Ocak zammı, yüzde 16.2'ye ulaşacak. Bu artışa ilaveten yapılacak ek zam için de trafik hızlandı.