27 Aralık 2021, Pazartesi
2022’de maaşlara zam yağmuru kapıda! Emeklinin memurun kazancı katlanacak! Ek zam, refah payı, nöbet zammı, özel hizmet tazminatı…
Yeni yılda emekli ve memurların kazancı yükselecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzde 5'lik Ocak zammının yanı sıra, enflasyon farkıyla birlikte maaş zammı yüzde 16'ya çıkacak. Maaş zammının yanı sıra 3 Ocak'ta ilave zamların duyurulması bekleniyor. Yeni yılda memurlar nöbet zammı, özel hizmet tazminatı gibi ek ödemelerden faydalanabilecek. Emeklilerin maaşında da ciddi oranda artış yaşanacak. İşte yeni yılda zamlı maaşlara ilişkin merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:39
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