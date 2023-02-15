Emekli zamlı maaş hesabı yenilendi! İlk veri geldi, SSK'lı 6.093, Bağ-Kur'lu 5.819, Memur emeklisi 8.427 TL! İntibak, ek zam, refah payı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yüzde 30 olarak zam uygulandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Temmuz zammı için ilk veri netleşmiş oldu. Milyonlarca emekli yılın ikinci zammında maaşlarında ne kadar zam göreceklerini merak ediyor. En düşük maaş 5.500 TL olarak açıklanmıştı. Diğer yandan yeni 2023 yılının ikinci yarısında maaşlara ek zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte %6 zam oranıyla yeni hesap!