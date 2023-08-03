Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için yeni geri sayım başladı. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara uygulanan zam oranı için belirleyici etken TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri oluyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak zammı için ilk veri netleşmiş olacak. Diğer yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. SSK, Bağkur ve memur maaşları için yeni rakam neticesinde hesaplamalar hız kesmeden başladı. Enflasyon tahmini için ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. "Emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, güncel hesaplamalar!