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Haberler Galeri Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşları için yeni geri sayım başladı. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara uygulanan zam oranı için belirleyici etken TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri oluyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak zammı için ilk veri netleşmiş olacak. Diğer yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. SSK, Bağkur ve memur maaşları için yeni rakam neticesinde hesaplamalar hız kesmeden başladı. Enflasyon tahmini için ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. "Emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 06:38
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta kamuoyu ile ilk verileri paylaşacak ve önümüzdeki yılın Ocak ayı zammına dair önemli bir referans olacak. Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklileri için heyecanla beklenen bu veri, gelecek yılın maaş artışları hakkında ipucu verecek. Beklenti anketi açıklamaları sonrasında emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte yeni maaş hesaplamarı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, saat TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Enflasyon tahmini için ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

2023 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.