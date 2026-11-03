Asgari ücret için milyonlarca çalışanın beklediği haber! Son veriler kritik hesabı değiştirdi: İşte masadaki rakam

Milyonlarca çalışan asgari ücret zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon oranıyla asgari ücret için bir veri daha netleşti. Peki, Ocak 2027'de özel sektörde uygulanan en düşük maaş kaç TL olacak, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte son gelen kritik veriyle birlikte masadaki tüm ihtimaller...

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için süreç giderek yaklaşıyor. Asgari ücret zammında, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Veriler sonrasında kıdem ve ihbar tazminatından işsizlik maaşına, sosyal destek ödemelerinden stajyer ücretine birçok kalemi doğrudan etkileyen asgari ücret için masadaki zam oranları yeniden şekillendi.

GÖZLER 2027 ASGARİ ÜCRETİNDE Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelmiş, yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 liraya kadar yükselmişti. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmişti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılacak komisyon toplantılarına çevrildi. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı ve işleyişine yönelik kasım ayındaki açıklamalar gündemde olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. TÜFE'deki artış, yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 oldu. Asgari ücret belirlenirken gerçekleşen ve beklenen enflasyon verilerinin dikkate alınması bekleniyor. TÜİK tarafından ekim ayında açıklanan verilere göre enflasyon 2026 yılı başından bu yana yüzde 27,52 oldu. Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yılın 10 ayında gerçekleşen yüzde 27,52'lik orana göre asgari ücretin en az 35.802,26 TL olacağı hesaplanıyor.

İŞTE ZAM İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR Asgari ücrete zam için yıl sonu enflasyon tahminleri de önemli ipuçları veriyor. Bu beklentiler 4 senaryo üzerinde şekilleniyor. 1. SENARYO: Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak belirlendi. OVP'ye göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL olması bekleniyor. Bu durumda zam tutarı yaklaşık 7 bin 973 TL olacak. 2. SENARYO: Merkez Bankasının ekonomistlerle yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,63 oldu. Bu tahminin mevcut net asgari ücrete yansıtılması durumunda asgari ücretin 28 bin 75 TL'den 36 bin 396 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Bu senaryoda zam tutarı yaklaşık 8 bin 321 TL olacak.