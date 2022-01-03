04 Ocak 2022, Salı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Öğrencilere 1.400 TL ile 2.125 TL arasında ödeme! Başvuru ve kayıtlar için...
Devlet tarafından öğrencilerin mesleki eğitimine destek olmak amacıyla ödeme yapılıyor. 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şu anda mesleki eğitim merkezindeki yer alan öğrencilere ödeme yapılıyor. Açıklama sonrasında mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, mesleki eğitim merkezleri için detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 22:49
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