SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. SSK 2000 öncesi emekli aylığı 3293 liraya çıktı. Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat ve emekli maaşları tek tek hesaplandı. Kim ne kadar alacak? İşte cevabı...

Sabah Giriş Tarihi: 04.01.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 06:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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