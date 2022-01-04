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Haberler Galeri SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

Son dakika haberine göre: Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. En düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. SSK 2000 öncesi emekli aylığı 3293 liraya çıktı. Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat ve emekli maaşları tek tek hesaplandı. Kim ne kadar alacak? İşte cevabı...

Sabah
Giriş Tarihi: 04.01.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 06:44
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SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu.

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SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi. Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

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SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

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SON DAKİKA! En düşük memur maaşı belli oldu! Doktor, öğretmen, polis, hemşire, avukat, emekli maaşları tek tek hesaplandı

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı.