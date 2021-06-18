İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte borcu olan milyonlar faizsiz olarak borçlarını devlete ödeme imkânı buldu. Yapılandırma yasasının bir diğer güzel yanı ise erken emeklilik fırsatı. Emeklilik için gün sayan pek çok vatandaş borcundan dolayı bir türlü emekli olamıyordu. Hal böyle olunca emekli olmak isteyen vatandaşlar yapılandırmanın detaylarını sorgulamaya başladı. Sunulan imkandan faydalanmak isteyenler başvurular için son günü kaçırmaması gerekiyor. İşte, yapılandırma için başvuru detayları...