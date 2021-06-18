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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte borcu olan milyonlar faizsiz olarak borçlarını devlete ödeme imkânı buldu. Yapılandırma yasasının bir diğer güzel yanı ise erken emeklilik fırsatı. Emeklilik için gün sayan pek çok vatandaş borcundan dolayı bir türlü emekli olamıyordu. Hal böyle olunca emekli olmak isteyen vatandaşlar yapılandırmanın detaylarını sorgulamaya başladı. Sunulan imkandan faydalanmak isteyenler başvurular için son günü kaçırmaması gerekiyor. İşte, yapılandırma için başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 20:34
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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

İsteyene erken emeklilik fırsatı. Yeni imkan yüzleri güldürecek. Yapılandırmanın yasalaşması ile birlikte kamuya olan borçlar faizsiz ve takside bölünerek ödeme kolaylığı sağlandı. Bağ-Kur'lulara büyük bir avantaj sağlayan bu yasa ile üç yoldan ödeme kolaylığı ile erken emekli olunabilecek. Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyenler belirlenen son ödeme gününü kaçırmaması gerekiyor. İşte, yapılandırma hakkında detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

BAĞ-KUR'LULAR YAPILANDIRMA İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Yapılandırma yasası ile devlete olan borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Birden fazla borç için yapılandırma yapılabileceği gibi, her bir borç için ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yapılandırma yasasının belki de en çok yüzleri güldüren kişileri ise Bağ-Kur'lular.

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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

Borçlarından ötürü bir türlü ödeme gerçekleştiremeyip emekli olamayan Bağ-Kur'lular yapılandırma ile üç yoldan borcunu ödeyerek emekli olabilecek. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak, isteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek.

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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

YAPILANDIRMA İLE BAĞ-KUR'LULAR NASIL ERKEN EMEKLİ OLACAK?

Prim borcu bulunun Bağ-Kur'luların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Ancak Bağ-Kur'luların bu avantajdan yararlanabilmesi için 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

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İsteyene erken emeklilik fırsatı! Yeni imkan yüzleri güldürecek! Borçları faizsiz ödeyerek...

31 Ekim tarihine kadar ödemesini peşin yapanlar Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.