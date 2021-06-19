Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Yeni yapılandırma yasası ile birlikte protestolu çek, senet, ticari ve bireysel kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyen vatandaşların yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde 20 Mayıs tarihinden evvel olup da borcunu ödeyemeyenler yasadan faydalanmış olacak. 31 Aralık'a kadar borcunun hepsini kapatan veya yapılandıran vatandaşların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları silinecek. Peki yeni yapılandırma yasasından kimler yarrlanabilecek? Borç ödeme, yeniden yapılandırma talepleri nereye yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...