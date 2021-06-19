19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Yeni yapılandırma yasası ile birlikte protestolu çek, senet, ticari ve bireysel kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyen vatandaşların yükümlülüklerini yerine getirmesi hâlinde 20 Mayıs tarihinden evvel olup da borcunu ödeyemeyenler yasadan faydalanmış olacak. 31 Aralık'a kadar borcunun hepsini kapatan veya yapılandıran vatandaşların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları silinecek. Peki yeni yapılandırma yasasından kimler yarrlanabilecek? Borç ödeme, yeniden yapılandırma talepleri nereye yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:08
  • 1
  • 14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları silinecek.


GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Bu düzenlemeden, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak.


  • 3
  • 14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

Borçlarını 31 Aralık'a kadar ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), merak edilen sorulara şu yanıtları verdi:

  • 4
  • 14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

● KAPSAMI NEDİR?
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor.

  • 5
  • 14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Kredi, kredi kartı, çek, senet borcunda sicil temizleniyor

● BORÇ BİLGİLERİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Gerçek ve tüzel kişiler, Risk Merkezi internet sayfası üzerinden de (www. riskmerkezi.org) rapor alabiliyor.