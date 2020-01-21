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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

2020 yılı itibarıyla emekli olanların da sisteme katılmasıyla birlikte 13 milyon kişi aylık almaya başladı. SGK tarafından ödenen emekli aylıkları farklı bankalardan alınabiliyor. Emeklilerin büyük kısmı Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan maaşlarını alıyor. Özel bankalar emeklileri kendi müşterileri haline getirebilmek için promosyon atakları yapıyor. Aynı şekilde kamu bankaları da emeklileri kaybetmemek ve özel bankalardaki emeklileri çekmek için promosyon kozunu kullanıyor. Promosyon ödemeleri 300 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Bazı bankalarda teşviklerle rakamlar daha yukarı seviyelere çıkabiliyor. 2017'de ilk kez ortaya çıkan uygulamanın üçüncü yılı Mart'ta dolacak. Ancak emekli promosyon görüşmeleri Şubat ayında yapılacak. Emekli promosyon zammı için masaya oturulmadan önce son dakika açıklaması geldi. Türkiye Emekliler Derneği yaptığı açıklamada, "Masada biz de olmak istiyoruz" dedi. Peki, emekli promosyon zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:00
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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de 13 milyon emekli farklı bankalardan aylık alıyor. Bankalar arasında emeklileri maaş müşterisi yapmak için büyük bir yarış var. Emeklileri kendi bünyelerine kazandırmak isteyen bankaları 2017'den itibaren promosyon ödemesini devreye koydu. 3 yıllık yapılan anlaşma bu yıl Mart ayında yenilenecek. SGK ile Türkiye Bankalar Birliği Şubat ayında yeniden masaya oturarak promosyon rakamlarını konuşacak. Türkiye Emekliler Derneği konuya ilişkin açıklama yaptı ve masada olmak istediğini belirtti. İşte tüm detaylar...

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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak. Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.

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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE CANLI YAYINDA PROMOSYON UYARISI

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem A Haber TV canlı yayınında, "Emekliler promosyon ödemesi için Mart ayını beklesin. Mart ayında promosyon teklifleri yenilenecek. Kararı o teklifler ışığında versinler" dedi.

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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

ÖDEMELER ARTIYOR

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.

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Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

700 TL'Yİ GÖRDÜ

Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdü vererek promosyonu alabiliyor.

Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor.