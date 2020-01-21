Emekli promosyonu için son dakika açıklaması! Emekli promosyon zammı ne kadar olacak?

2020 yılı itibarıyla emekli olanların da sisteme katılmasıyla birlikte 13 milyon kişi aylık almaya başladı. SGK tarafından ödenen emekli aylıkları farklı bankalardan alınabiliyor. Emeklilerin büyük kısmı Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan maaşlarını alıyor. Özel bankalar emeklileri kendi müşterileri haline getirebilmek için promosyon atakları yapıyor. Aynı şekilde kamu bankaları da emeklileri kaybetmemek ve özel bankalardaki emeklileri çekmek için promosyon kozunu kullanıyor. Promosyon ödemeleri 300 TL ile 450 TL arasında değişiyor. Bazı bankalarda teşviklerle rakamlar daha yukarı seviyelere çıkabiliyor. 2017'de ilk kez ortaya çıkan uygulamanın üçüncü yılı Mart'ta dolacak. Ancak emekli promosyon görüşmeleri Şubat ayında yapılacak. Emekli promosyon zammı için masaya oturulmadan önce son dakika açıklaması geldi. Türkiye Emekliler Derneği yaptığı açıklamada, "Masada biz de olmak istiyoruz" dedi. Peki, emekli promosyon zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





